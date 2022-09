Call of Duty 2024 ambientato durante la guerra in Iraq? Noto insider ne è sicuro

Mentre tutte le attenzioni sono rivolte verso Call of Duty Modern Warfare II, in arrivo su PC e console PlayStation e Xbox il 28 ottobre 2022, continuano a diffondersi rumor sul futuro del franchise, in particolare sul gioco premium della serie Activision previsto per il 2024 e sviluppato da Treyarch.

Se le precedenti voci di corridoio parlavano di Call of Duty 2024 ambientato durante la Guerra del Golfo, adesso il noto insider TheGhostOfHope, da sempre molto attivo riguardo anticipazioni sul franchise, cambia completamente le carte in tavola e rivela che il gioco in arrivo tra due anni sarà invece ambientato nel periodo della Guerra in Iraq negli anni 2000.

Nello specifico, COD 2024 tratterà le operazioni Iraqi Freedom ed Enduring Freedom, senza tuttavia rivelare dettagli ancora più approfonditi sui contenuti del gioco. Va detto che Treyarch è solita ambientare i proprio giochi di COD in contesti ed eventi legati al passato, pertanto l'indiscrezione, seppur da prendere per adesso con le pinze, ha una certa credibilità di fondo. La Guerra in Iraq è inoltre un periodo storico finora mai trattato dalla serie, pertanto sarebbe interessante vedere che taglio gli sviluppatori darebbero ad una produzione con quest'ambientazione.

Nel frattempo il brand fa discutere per motivi esterni ai giochi veri e propri: per Jim Ryan è inadeguata l'offerta Microsoft per tenere Call of Duty su PlayStation, sottolineando come non tiene conto dell'impatto che potrebbe avere sui giocatori Sony.