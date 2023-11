Call of Duty 2024 sarà un nuovo capitolo della serie Black Ops: report di Windows Central

Neppure il tempo di assistere al lancio di Call of Duty Modern Warfare 3, che iniziano già ad emergere i primi dettagli sul prossimo capitolo della serie sparatutto di Activision, in arrivo a fine 2024.

Avevamo già sentito parlare di un nuovo capitolo di Call of Duty Black Ops che ci avrebbe raccontato gli eventi della Guerra del Golfo, ed un report di Windows Central non fa altro che corroborare questa ipotesi.

Secondo molteplici fonti che hanno familiarità con i piani di Activision, Call of Duty 2024 porterà il titolo di Black Ops e seguirà ancora una volta alcuni dei rapporti militari più oscuri dell'Occidente in scenari di conflitto globale. Black Ops "6", sviluppato da Treyarch, avrà luogo durante la Guerra del Golfo, che fu il primo grande conflitto tra l'Iraq di Saddam Hussein e una coalizione di eserciti militari guidati dagli Stati Uniti. Nel corso del conflitto, il presidente degli Stati Uniti George Bush senior e il primo ministro britannico Margret Thatcher schierarono le loro truppe insieme all'Egitto e all'Arabia Saudita in Iraq dopo che il regime di Hussein invase il Kuwait, in quella che ha formato la più grande coalizione militare dalla seconda guerra mondiale.

Considerando la sua ambientazione storica, Black Ops "6" riproporrà armi e tecnologie di combattimento militare più tradizionali e familiari alla serie Black Ops, in contrasto con la tecnologia attuale e del prossimo futuro che abbiamo visto in Modern Warfare. Secondo Windows Central, Black Ops "6" tenterà di esplorare una narrativa ricca di sfumature ripercorrendo la Guerra del Golfo, con un focus critico sui diversi partecipanti al conflitto.

Come già suggerito dai precedenti rumor, sembra che in Call of Duty 2024 ritorneranno vecchie mappe del franchise Black Ops, tra cui Grind e WMD. I leak hanno anticipato anche il ritorno delle modalità zombie. Infine, stando a quanto riporta Windows Central, Activision punterà nuovamente sull'early access come fatto con i più recenti capitoli della serie, ma sembra che nei piani ci siano questa volta "settimane di anticipo" riguardanti la modalità zombie.