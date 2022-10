Call of Duty 2024: ciclo vitale di due anni, secondo nuovi rumor

Call of Duty Modern Warfare II sarà disponibile il prossimo 28 ottobre, ma già da tempo si parla del futuro della serie di punta Activision. Secondo le prime voci di corridoio Call of Duty 2024 sarà un gioco della serie Black Ops, sviluppato come i predecessori sempre da Treyarch.

Le voci di corridoio hanno riguardato anche la possibile ambientazione del futuro episodio della serie, con COD 2024 che potrebbe essere ambientato durante la guerra in Iraq, almeno stando alle parole del noto insider TheGhostOfHope. Chiaramente è ancora troppo presto per scoprire quali sono gli effettivi piani di Activision, ma ulteriori rumor sembrano svelare ulteriori possibili piani per il nuovo progetto.

Ancora una volta è TheGhostOfHope a dare anticipazioni sul capitolo 2024 di Call of Duty: secondo l'insider "a Treyarch è stato appena approvato il budget da investire per i due anni di ciclo vitale del loro prossimo COD", lasciando quindi intendere che anch'esso godrà di un supporto biennale come del resto dovrebbe già accadere per COD Modern Warfare II. Hope aggiunge inoltre che "Activision è molto fiduciosa sul successo finanziario di MWII così come per tutta l'infrastruttura di COD 2.0".

Si resta per adesso sempre nell'ambito delle speculazioni, nonostante Hope abbia in passato azzeccato diverse previsioni relative al futuro del franchise. Per ora si attende il nuovo gioco targato Infinity Ward, prima di scoprire quali saranno i prossimi step dell'iconica serie FPS.