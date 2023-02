Call of Duty 2024 su console Nintendo? Le riflessioni di DF tra grafica, cloud e Switch 2

Nel nuovo 'approfondimento tecnologico' di Digital Foundry, il collettivo di giornalisti legato a Eurogamer.net ha condiviso delle riflessioni sulle tempistiche e sulle modalità di lancio del primo gioco di Call of Duty su Switch 'promesso' da Microsoft nell'accordo decennale per portare CoD su console Nintendo.

Richard Leadbetter di DF parte da una disamina delle opzioni che Microsoft, e ovviamente Activision, hanno a disposizione per concretizzare il sogno di un Call of Duty per Switch con funzionalità identiche a quelle della versione Xbox.

Stando all'esperto di Digital Foundry, ci sono due potenziali risposte a questa domanda e in entrambe sono cruciali le tempistiche richieste dall'iter avviato da Microsoft e Activision per finalizzare questo matrimonio da circa 70 miliardi di dollari. Come sottolineato da Leadbetter, infatti, tutto lascia intendere che non ci sia più alcun margine di manovra per reingegnerizzare il motore grafico di Call of Duty in tempo per il porting Switch del nuovo capitolo della serie, il rumoreggiato sequel di CoD Modern Warfare 2.

Per il giornalista di DF, di conseguenza, c'è la forte possibilità che Activision e Microsoft abbiano deciso di 'saltare' l'attuale generazione di console Nintendo per dare agli sviluppatori del Call of Duty del 2024 l'opportunità di attingere alle maggiori specifiche hardware di Switch 2.

Leadbetter prende quindi spunto dai leak e dalle anticipazioni sulla potenza computazionale della rumoreggiata versione nextgen di Nintendo Switch per spiegare che un possibile sistema equipaggiato con chip Tegra T239, CPU ARM Cortex A78C e GPU NVIDIA basata su architettura Ampere sia, almeno sulla carta, perfettamente in grado di svolgere questo compito. Già oggi, sottolinea lo stesso Leadbetter, Steam Deck riesce a eseguire CoD Warzone 2.0 su Windows 11, di conseguenza non dovrebbero esserci particolari ostacoli tecnologici e prestazionali per un sistema che, come Switch 2, vanterà certamente un sistema operativo più snello e API grafiche dedicate.

Per l'esponente di Digital Foundry non andrebbe esclusa a priori neanche l'opzione rappresentata dalla versione in game streaming di Call of Duty 2023 sulle 'attuali' console della famiglia Switch, specie considerando l'evoluzione e le potenzialità di Xbox Cloud Gaming.