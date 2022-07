Call of Duty 2024 sarà un gioco della serie Black Ops

Nel weekend sono trapelate in rete alcune immagini leak di Call of Duty 2024, ulteriori dettagli confermano ora che il gioco in uscita tra due anni è sviluppato da Treyarch ed appartiene alla serie Black Ops.

Facciamo chiarezza, il leak cita IW9 ovvero il nome in codice di Call of Duty Modern Warfare II in uscita quest'anno, in aggiunta si parla anche di T10, quello che dovrebbe essere il nome in codice di Call of Duty Black Ops 6 o comunque di un nuovo gioco della serie Black Ops, in arrivo proprio nel 2024.

Se Call of Duty Black Ops Cold War era conosciuto interamente come T9 ed è di fatto il quinto gioco della serie, T10 a rigor di logica sarà un nuovo episodio di questa sotto saga, a meno che Treyarch e Activision non abbiano in mente di lanciare un nuovo franchise, anche se dopo la tiepida accoglienza riservata a Call of Duty Vanguard sembra piuttosto improbabile.

Call of Duty Black Ops 6 uscirà nel 2024 ma cosa succederà invece il prossimo anno? Secondo Jason Schreier non ci sarà un nuovo Call of Duty Premium nel 2023 con Modern Warfare II che durerà due anni, spinto anche da Call of Duty Warzone 2. Nel 2023 arriverà però un nuovo gioco di COD free to play, probabilmente legato agli Zombie. Sarà vero? E' troppo presto per dirlo e ricordiamo che l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft potrebbe cambiare notevolmente le carte in tavola.