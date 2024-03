Call of Duty 2024: è questo il logo del nuovo Black Ops di Treyarch?

Si continua a parlare del prossimo Call of Duty, che dovrebbe essere un nuovo esponente di Black Ops targato Treyarch. Oltre alla possibile finestra di lancio di Call of Duty 2024 in rete è trapelato anche quello che sembra essere il nuovo logo del prossimo gioco.

Dall'immagine diffusa sui social netwrok il logo appare leggermente diverso rispetto a quanto solitamente utilizzato per i precedenti capitoli di Call of Duty Black Ops e sarebbe stato modificato per essere maggiormente in linea con lo stile usato da Activision per i giochi più recenti del franchise. Il simbolo sarebbe inoltre correlato al nuovo merchandise in produzione per il gioco del 2024. Attualmente né Activision né Microsoft hanno mostrato ufficialmente al pubblico il nuovo esponente dello storico brand previsto per quest'anno, ma con tutta probabilità già tra qualche mese dovremo avere le idee più chiare sulla natura del progetto attraverso l'immancabile reveal approfondito sul nuovo episodio.

Dalle ultime dichiarazioni di Phil Spencer, capo della divisione Gaming di Microsoft, c'è la concreta possibilità che Call of Duty 2024 possa arrivare su Xbox Game Pass già al lancio nonostante precedenti voci di corridoio escludessero tale eventualità. Di sicuro al momento del reveal di Call of Duty 2024 avremo le idee più chiare anche in ottica Xbox Game Pass.