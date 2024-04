Call of Duty 2024, per i rumor manca poco all'annuncio: sarà presente all'Xbox Showcase?

La serata di oggi potrebbe aver rivelato in anticipo parecchie novità per i fan del mondo Xbox: per The Verge c'è già la data dell'Xbox Showcase di giugno e, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate in rete, tra i giochi presenti all'evento ci sarà anche Call of Duty 2024. Giugno potrebbe essere fondamentale per il prossimo capitolo di CoD.

Secondo quanto riportato nel Web, Call of Duty Black Ops Gulf War (nome che sarebbe previsto per il titolo in questione) sarà annunciato prima della Summer Game Fest. La rivoluzione messa in atto da Call of Duty Black Ops Gulf War per il single player potrebbe iniziare sin dalle prime settimane di giugno, periodo nel quale il titolo targato Activision dovrebbe essere rivelato al mondo intero insieme ad altre IP Xbox e non solo (sempre stando alle informazioni non ufficiali).

Finora non vi è nulla di concreto, ma i rumor di quest'oggi hanno riaperto un interrogativo che da diverse settimane non ha ancora una risposta: Call of Duty 2024 sarà al day one su Xbox Game Pass? Lo stesso Phil Spencer non ha escluso a priori tale possibilità; dunque, non rimane che attendere maggiori conferme nel prossimo futuro. Il nuovo Call of Duty sarà davvero presente all'Xbox Showcase? In poco tempo, i titoli presenti all'appello (secondo i rumor) sono già tre: Gears 6, State of Decay 3 e Call of Duty 2024.

