Call of Duty 2024: è trapelata la finestra di lancio, ma non vi sorprenderà

Quando mancano ormai pochi minuti alla trasmissione del podcast sul futuro di Xbox, dal web è emersa una nuova indiscrezione in merito alla finestra di lancio del Call of Duty destinato a vedere la luce quest'anno.

In previsione dell'imminente appuntamento, Phil Spencer ha tenuto una riunione con i suoi dipendenti con l'obiettivo di informarli in anticipo sul futuro di Xbox. Qualche giorno fa abbiamo scoperto che durante l'intervento il boss della divisione gaming ha assicurato che Microsoft continuerà a produrre console, ma a quanto pare non è stata l'unica informazione succosa ad essere condivisa.

Stando a quanto è possibile leggere in un report di Inverse, Spencer avrebbe fissato al mese di ottobre 2024 la finestra di lancio del nuovo Call of Duty, il quale risulta ancora essere privo di un titolo. L'informazione non può ancora essere ritenuta ufficiale, ma appare sicuramente plausibile, dal momento che risulta essere in linea con la cadenza di pubblicazione al quale ci ha ormai abituati la serie. Senza andare troppo indietro nel tempo, ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare 3 è uscito a novembre 2023 mentre il precedente Modern Warfare 2 a ottobre 2022.

In attesa di conferme o smentite ufficiali, ricordiamo che gli ultimi rumor hanno parlato di un nuovo Call of Duty ambientato all'epoca della Guerra del Golfo e una trama caratterizzata dal coinvolgimento della CIA. Al timone dovrebbe esserci Treyarch, compagnia che ha sfornato il suo ultimo capitolo ufficiale - Call of Duty Black Ops Cold War - nel 2020.