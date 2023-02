Call of Duty 2024 uscirà anche su PS4 e Xbox One? Rumor da Tom Henderson

Call of Duty 2024 è ancora lontano, ma emergono già da ora i primi rumor sul prossimo capitolo della serie sparatutto. Dopo le voci che suggerivano un ciclo di due anni per COD 2024, il solito Tom Henderson ci svela ulteriori possibili dettagli sul titolo.

Dei documenti forniti a Insider Gaming riguardanti la violazione dei dati di Activision del 4 dicembre suggeriscono che Call of Duty 2024, nome in codice Cerberus, potrebbe arrivare sulle console della generazione passata, ovvero anche su PlayStation 4 e Xbox One. Le voci emerse in passato dichiaravano invece che Call of Duty terminerà il supporto alle console di ottava generazione con Call of Duty 2023, che uscirà entro la fine dell'anno stando all'ultimo report di Activision (anche se potrebbe trattarsi della mega espansione di Modern Warfare 2). Non è inoltre da escludere che il gioco possa essere pubblicato anche su Nintendo Switch, dato il recente accorto siglato tra Microsoft e Nintendo.

C'è però da precisare che alcune delle informazioni emerse dalla fuga di dati del publisher sono già mutate nei fatti, e si sono quindi rivelate non aggiornate. Potrebbe essere questo il caso di Call of Duty 2024, che potrebbe quindi essere pubblicato come titolo esclusivamente next-gen nel caso i piani della compagnia siano cambiati nel corso degli ultimi mesi.

Activision non ha ancora parlato pubblicamente del gioco, ma i rumor parlano di Call of Duty 2024 ambientato in Iraq.