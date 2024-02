Call of Duty 2025: a 20 mesi dall'uscita non ha ancora uno sviluppatore, per un rumor

I rumor di Tom Henderson non si fermano alla svolta open world di Call of Duty Black Ops, con l'insider che svela ulteriori dettagli sui progetti in essere presso Activision. Le nuove informazioni riguardano Call of Duty 2025, che pare non navigare in buone acque.

Secondo quanto riportato da Henderson attraverso le pagine di Insider Gaming, Call of Duty 2025, teoricamente a 20 mesi dal lancio, non ha ancora uno sviluppatore principale assegnato. I piani iniziali prevedevano alle redini del progetto Sledgehammer Games, gli autori di Call of Duty WWII, Vanguard e Modern Warfare 3. Tuttavia, sembra che dopo lo sviluppo durato soltanto 16 di MW3 lo studio si sia rifiutato di diventare una software house "di supporto del secondo anno" (in questo caso si fa riferimento a Modern Warfare 2 di Infinity Ward).

È possibile che High Moon Studios sia stata in corsa per prendersi carico dello sviluppo del gioco, il che lo avrebbe reso il quarto studio in assoluto a realizzare un capitolo Call of Duty. Nonostante questo, secondo Henderson la scelta finale ricadrà su Treyarch, destinata così a ricoprire un ruolo ancor più importante per il futuro della serie. L'insider ha aggiunto che Infinity Ward sta già sviluppando Call of Duty 2026 e Sledgehammer Games ha recentemente ottenuto il via libera per sviluppare Call of Duty 2027, come già precedentemente riferito nelle indiscrezioni precedenti.