Call of Duty: oltre 3.000 persone al lavoro sulla serie, MW2 sarà grandioso

Come confermato da Activision, Call of Duty Vanguard ha venduto meno del previsto e pur essendo stato il gioco più venduto del 2021 negli Stati Uniti e il secondo più venduto dell'anno in tutto il mondo, il titolo non ha raggiunto gli obiettivi fissati dal publisher.

In un documento finanziario per gli investirori, l'azienda fa mea culpa sottolineando come l'insuccesso sia dovuto probabilmente alla mancanza di innovazioni e ad una ambientazione (la Seconda Guerra Mondiale) che non ha fatto breccia in una parte della community, limitando le vendite e il successo del gioco.

Tuttavia, Call of Duty resta un franchise di primissimo piano per Activision e la compagnia è attualmente impegnata nel "più grande progetto della storia di Call of Duty", attualmente ci sono oltre 3.000 persone a lavoro su COD e tutti gli studi interni stanno sviluppando giochi, DLC, espansioni o esperienze parallele ambientate nel mondo di Call of Duty. Activision è fiduciosa per quanto riguarda il futuro: "MW2 sarà grandioso, grazie al ritorno all'ambientazione di Modern Warfare, a cui sono legati alcuni dei più grandi successi del franchise."

Call of Duty Modern Warfare 2 uscirà a fine anno e sarà integrato con Call of Duty Warzone 2, sequel del Battle Royale di maggior successo degli ultimi anni.