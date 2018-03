Call of Duty 4: Modern Warfare è ora retrocompatibile con Xbox One

Larry "Major Nelson" Hryb ha appena annunciato via Twitter cheè entrato a far parte del catalogo dei titoli retrocompatibili per

Tutti i possessori del gioco uscito nell'ormai lontano 2007 su Xbox 360 possono ora scaricarlo su Xbox One senza alcun costo aggiuntivo. Coloro che posseggono l'edizione fisica non dovranno far altro che inserire il disco nel tray della console. I giocatori che hanno acquistato la la copia digitale (che, tra l'altro, si trova in offerta in questi giorni nell'ambito dei Saldi di Primavera) se lo ritroveranno direttamente nella raccolta.

Tutta l'operazione è senz'altro molto interessante, poiché Call of Duty: Modern Warfare è in realtà già disponibile all'acquisto in edizione Remastered. Ora è possibile giocare su Xbox One entrambe le versioni, accontentando anche i più nostalgici che non hanno gradito i cambiamenti apportati in fase di rimasterizzazione. Il catalogo dei titoli retrocompatibili, intanto, continua a crescere: per la lista completa vi consigliamo di consultare questa pagina, costantemente aggiornata.