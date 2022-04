Call of Duty abbandona la cadenza annuale e accoglie il modello 'Always On'

Dopo aver ricevuto conferma da Jason Schreier che la compagnia offrirà dei contratti a tempo indeterminato ai suoi tester QA, Activision ci fornisce un importante aggiornamento sulla serie di Call of Duty e sul modo in cui intende gestire la sua più grande proprietà intellettuale d'ora in avanti.

Call of Duty riceve un nuovo capitolo da circa 17 anni, tuttavia i piani del publisher passeranno dalla cadenza annuale ad un modello "Always On". Queste le dichiarazioni della compagnia:

"Negli ultimi due anni, Call of Duty si è ampliato ed è evoluto. I nostri cicli di sviluppo sono passati da una versione annuale a un modello "Always On". In risposta a un maggiore coinvolgimento, abbiamo aumentato la nostra attività di servizi live su tutte le piattaforme".

Questo modello "sempre attivo" sembra fare chiaro riferimento ad elementi come i contenuti del pass stagionale di Call of Duty, i nuovi operatori e una serie di aggiunte sempre disponibili nei negozi in-game. Mentre le versioni di Call of Duty una volta erano relegate alle release annuali, il franchise viene ora arricchito in modo costante e sistematico, e da qui la necessità di concentrare gran parte della forza lavoro del publisher sulla serie di Call of Duty.

Activision ha inoltre precisato di avere "piani ambiziosi" per il futuro di Call of Duty, inclusi progetti "eccitanti" per dispositivi mobili (recentemente è stato annunciato Call of Duty Warzone per mobile). In termini di "Always On", c'è da ricordare anche il recente annuncio di lavoro di Activision che menziona un progetto chiamato "Call of Duty 2.0", basato sugli abbonamenti e "sempre attivo sulla connettività della community e dei giocatori".