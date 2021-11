Call of Duty abbandona l'uscita annuale? Noto leaker lo esclude categoricamente

Nelle scorse ore, il sedicente insider Ralph ha suggerito che la serie di Call of Duty potrebbe abbandonare l'uscita annuale con la pubblicazione del prossimo episodio della serie sparatutto. Si tratterebbe di un cambiamento radicale per Activision, che puntualmente propone un nuovo capitolo all'anno sin dai tempi di Call of Duty 2.

Tom Henderson, noto leaker spesso dimostratosi ben informato non solo su Call of Duty ma anche su Battlefield, ha bollato l'indiscrezione come infondata, senza alcun tipo di indugio: "Il rumor secondo cui Call of Duty non sarà più annualizzato è una completa cazzata", ha molto semplicemente dichiarato Henderson.

Le ultime operazioni interne di Activision hanno fatto sì che la gran parte dei suoi team confluissero all'interno del progetto Call of Duty, sempre più enorme ed ambizioso dopo la pubblicazione ed il conseguente sucesso globale di COD Warzone. Peraltro, la ciclicità con cui Infinity Ward, Treyarch e Sledgehammer si occupano del franchise garantisce - salvo imprevisti - che ogni nuovo capitolo sia pronto al lancio ogni anno.

Insomma, stando a quanto dichiara Henderson, non sarà la tiepida accoglienza riservata a COD Vanguard a scombinare i piani di Activision. Il franchise di Call of Duty continuerà ad essere al centro dell'attenzione quando l'8 dicembre debutterà la mappa Caldera di COD Warzone Pacific.