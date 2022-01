Call of Duty: l'accordo di marketing con PlayStation dura fino al 2024?

Phil Spencer è intervenuto per fare chiarezza sul futuro di COD: Call of Duty resterà su PlayStation, afferma il responsabile della divisione Xbox, che intende onorare gli accordi di marketing siglati tra Activision e Sony. Ma c'è un però...

Come sappiamo le due aziende lavorano insieme da anni per promuovere Call of Duty in esclusiva su PlayStation (sebbene il gioco sia disponibile anche su PC e Xbox), l'accordo di marketing in questione sarebbe in corso fino al 2024, come segnalato dallo YouTuber e Podcaster Colteastwood.

Questo vuol dire che Call of Duty 2022 (che dovrebbe essere Call of Duty Modern Warfare 2) e Call of Duy 2023 arriveranno anche su piattaforme non incluse nell'ecosistema Xbox, non è chiaro però se l'accordo comprenda o meno anche il COD previsto per l'autunno 2024.

C'è da dire che l'acquisizione di Activision Blizzard richiederà ancora molti mesi per essere completata e il termine ultimo fissato è giugno 2023, fino ad allora il publisher continuerà ad operare in maniera indipendente. Al termine della partnership tra PlayStation e Activision potrebbero aprirsi ovviamente nuovi scenari, per il momento Phil Spencer ha ribadito che "Call of Duty resterà su PlayStation" anche se chiaramente potrebbe riferirsi ad esempio al solo Warzone e non ai giochi premium.