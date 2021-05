Call of Duty: Activision ha bannato 350.000 utenti per razzismo e commenti tossici

La piaga degli atteggiamenti tossici all'interno dei videogiochi incentrati sull'online è combattuta da tutte le software house sparse per il mondo, e anche Activision prova in ogni modo a mantenere un ambiente digitale sano ed inclusivo all'interno dei suoi Call of Duty.

Attraverso il blog ufficiale di Call of Duty, il colosso americano ha rivelato di aver bannato oltre 350.000 account negli ultimi 12 mesi collegati ai vari episodi della serie attualmente attivi, come Black Ops Cold War, Modern Warfare, COD Warzone e COD Mobile. "Siamo impegnati nell'offrire una divertente esperienza videoludica ai nostri giocatori. Non c'è spazio per atteggiamenti tossici, discorsi d'odio o molestie di qualunque tipo nei nostri giochi e nella nostra società. Siamo concentrati nel compiere passi avanti positivi e celebrare assieme i migliori fan del mondo", spiega Activision commentando le ultime attività di allontanamento da giocatori poco rispettosi del prossimo.

I ban sono avvenuti tenendo conto sia dei nickname a sfondo razzista, sia attraverso le segnalazioni di altri utenti circa i comportamenti verbali violenti di determinati giocatori. Di sicuro lo studio è attivissimo in tal senso: infatti è notizia recente che Activision ha bannato oltre 500.000 cheaters da COD Warzone nel tentativo di rendere godibili per chiunque le partite all'interno del gioco. E con l'impegno messo fino a questo momento è altamente probabile che questi numeri cresceranno ancora nel prossimo futuro. Riguardo il futuro del franchise, si parla di COD Modern Warfare 3 Remastered nel 2021 come esclusiva temporale PlayStation, che per il momento non si è concretizzato. Con l'E3 alle porte è lecito attendersi possibili conferme in tal senso.