Call of Duty: Activision ha già nei piani nuovi capitoli fino al 2027

Dopo aver dato uno sguardo all'esplosivo trailer del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 3, il presidente di Activision, Rob Kostich, parla del futuro della fortunata serie sparatutto.

Durante un'intervista concessa a GamesBeat, Kostich ha innanzitutto specificato che Activision ha imparato molto dagli ultimi giochi della serie pubblicati, e che la compagnia pensa di aver trovato il proverbiale "sweet spot" per quanto riguarda l'ambientazione ideale per il franchise, ovvero l'era contemporanea o il futuro prossimo.

Il presidente di Activision ha poi svelato dell'esistenza dei piani già esistenti per i prossimi episodi fino al 2027: "Siamo costantemente nella nostra fase di pianificazione, quella a lungo termine", ha affermato. "In questo momento, abbiamo dei giochi pianificati fino al '27 per le cose su cui stiamo lavorando. Abbiamo imparato. Penso che abbiamo realizzato molti giochi ambientati in futuro. Probabilmente siamo andati il più lontano possibile. Abbiamo realizzato alcuni giochi contestualizzati nel passato. Inizi a vedere lo sweet spot e ciò che riverbera veramente con la community.

Vedete, i franchise di Modern Warfare e Black Ops sono davvero popolari. Abbiamo sicuramente avuto altri giochi che sono andati molto bene, come anche il gioco originale della Seconda Guerra Mondiale di Sledgehammer nel 2017, che è andato davvero molto bene. È un equilibrio, penso che la cosa più importante sia che sentiamo di dover effettivamente fornire buone esperienze differenziate, buone affinché le persone possano entrare e sentire che stanno sperimentando nuovi tipi di divertimento".

Kostich ha concluso il suo intervento affermando che le armi costituiscono un elemento chiave nella decisione dell'ambientazione di un nuovo capitolo: scegliere il passato rende meno flessibili le decisioni, e il team di sviluppo ha meno libertà creativa nel tentativo di proporre un'esperienza di gioco che sia il più originale possibile, anche dal punto di vista narrativo.