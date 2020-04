Call of Duty: Activision vince la causa contro General Motors per l'utilizzo degli Humvee

Nel 2017 General Motors ha fatto causa d Activision accusando la compagnia di aver violato diversi copyright riproducendo i veicoli Humvee all'interno dei giochi di Call of Duty. Oggi arriva la sentenza a favore del publisher.

Secondo il giudice del tribunale di New York il fatto non sussiste, General Motors ha portato Activision in tribunale accusandola anche di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole, tuttavia l'azienda si è appellata al primo emendamento della costituzione americana che prevede l'utilizzo di equipaggiamento militare in Call of Duty in base ad accordi pregressi e dunque senza violare assolutamente nulla.

L'utilizzo degli Humvee avrebbe una rilevanza storica e artistica secondo la sentenza e dunque non ci sono particolari problemi nel rappresentarli in un gioco, considerando che gli sviluppatori e il publisher non hanno mai dichiarato che gli Humvee siano stati realizzati, disegnati o progettati da Activision.

Si chiude così una causa legale andata avanti per qualche anno, Activision potrà continuare a mostrare gli Humvee nei giochi della serie Call of Duty senza dover pagare ulteriori royalties se non i diritti già onorati in precedenza e sanciti da contratti blindati.