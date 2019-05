Call of Duty potrebbe adottare il modello free-to-play in futuro

In un nuovo articolo apparso su Kotaku, Jason Schreier ha diffuso un bel po' di indiscrezioni sul futuro del franchise di Call of Duty: stando alle sue fonti, quest'anno uscirà effettivamente Modern Warfare 4, mentre l'anno prossimo toccherà di nuovo a Treyarch con Black Ops 5: Sledgehammer verrà spedita in panchina, e si occuperà della supervisione.

Verrebbe quindi messo termine ai cicli di sviluppo triennali, che vedevano i tre team al lavoro su Call of Duty - Infinity Ward, Treyarch e Sledgehammer Games - alternarsi in maniera regolare. Ebbene, non sono le uniche informazioni che Kotaku è riuscita ad apprendere dalle sue fonti anonime. A quanto pare, Activision non è rimasta molto soddisfatta dagli incassi generati da Call of Duty: Black Ops 4, nonostante le ottime vendite che ha fatto registrare.

La compagnia americana, quindi, starebbe pensando ad un radicale cambio di business e all'adozione del modello free-to-play. Non sembra essere stata presa nessuna decisione definitiva, ma i vertici ne starebbero discutendo attivamente. Ben tre differenti fonti hanno inoltre riferito a Schreier che potrebbe essere inserita una componente free-to-play già nel capitolo di quest'anno, il probabile Call of Duty: Modern Warfare 4. I dettagli non sono ancora stati finalizzati, anche perché non tutti all'interno di Activision sembrano essere d'accordo con questo cambiamento.

Staremo a vedere. Nel frattempo, restiamo in attesa dell'annuncio del prossimo episodio, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe avvenire nei primi giorni di giugno. Sappiamo per certo, in ogni caso, che il nuovo Call of Duty sarà all'E3 2019.