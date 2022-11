Call of Duty Advanced Warfare 2 è davvero in sviluppo? Le ultime da Tom Henderson

Dopo aver fatto da grancassa mediatica al rumor del codice crackato di The Sims 5 a poche settimane dall'annuncio, Tom Henderson e i ragazzi di Insider-Gaming condividono delle importanti anticipazioni Call of Duty Advanced Warfare 2 e sul suo effettivo sviluppo da parte di Activision.

Il grande interesse suscitato nelle scorse settimane dalle indiscrezioni sullo sviluppo di COD Advanced Warfare 2 ha spinto Henderson a interpellare le sue 'gole profonde' interne ad Activision per ricevere dei chiarimenti.

Sulla scorta delle indicazioni offertegli dalle sue fonti, Tom Henderson ritiene che il progetto di Advanced Warfare 2 sia ancora nelle sue fasi iniziali. A detta delle fonti anonime del noto insider, il team di Sledgehammer impiegherà non meno di tre-quattro anni a dare forma al sequel dello sparatutto sci-fi commercializzato nel 2014 in collaborazione con gli studi High Moon. Ma non è tutto.

Stando sempre agli informatori anonimi di Henderson, Activision sarebbe seriamente intenzionata ad abbandonare le uscite a cadenza annuale di Call of Duty, adottando un modello Always On con la distribuzione regolare di aggiornamenti post-lancio sulla falsariga dei contenuti stagionali di COD Warzone.