Call of Duty Advanced Warfare 2: Sledgehammer lavora al sequel, secondo un rumor

Stando ad un rumor diffuso dall'insider RalphsValve, Sledgehammer Games, autori del recente Call of Duty Vanguard, si sarebbe già messa all'opera per realizzare un sequel di COD Advanced Warfare, capitolo futuristico della serie sparatutto originariamente pubblicato nel 2014.

In vista dell'uscita di Call of Duty: Vanguard, il team narrativo di Sledgehammer aveva originariamente il desiderio di esplorare ulteriormente il proprio mondo e realizzare diversi sequel che evolvessero il cast di personaggi di Vanguard. Tuttavia, a causa delle performance sul mercato al di sotto delle aspettative, Sledgehammer è tornata sui propri passi decidendo di riprendere in mano Advanced Warfare.



Con un possibile seguito di Advanced Warfare, gli sviluppatori andrebbero a creare uno sparatutto di fantascienza più frenetico e maggiormente dinamico. Data l'accoglienza ricevuta da Infinite Warfare nel 2016, anch'esso basato su un concept futuristico, potrebbe in realtà rivelarsi in ogni caso una mossa azzardata da parte di Activision e Sledgehammer. Secondo l'insider, solitamente affidabile per quanto riguarda la serie di Call of Duty, il sequel di Advanced Warfare sfrutterà il motore grafico IW (condiviso ora tra gli studi di Activision) e sarà pubblicato nel 2025, un anno dopo il nuovo Black Ops in mano a Treyarch (Modern Warfare 2 dovrebbe durare due anni stando a quanto dichiarato da Jason Schreier di Bloomberg).

Man mano che Warzone continua ad espandersi, aumenteranno in numero e varietà le strategie per portare nuove esperienze ai giocatori del Battle Royale, e la svolta futuristica potrebbe essere una di queste.