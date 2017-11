Call of Duty: AM fa causa ad Activision per l'utilizzo del marchio Humvee

Il gruppoha fatto causa adper l'apparente uso non autorizzato del marchioin vari capitoli della serie

Stando ai documenti depositati, Activision avrebbe "tratto un vantaggio dall'ottima reputazione del marchio Humvee", inserendo nei giochi veicoli militari simili a quelli venduti da AM General. Secondo la compagnia "i consumatori sono stati tratti in inganno, pensando che i veicoli fossero realizzati su licenza o che la nostra compagnia fosse coinvolta nella loro creazione."

L'azienda inoltre specifica come "molte copie dei giochi sono state vendute proprio grazie alla presenza dei veicoli Humvee", tra i giochi citati troviamo Call of Duty 4 Modern Warfare, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Call of Duty Black Ops 2 e Call of Duty Ghosts.

Activision e AM General hanno lavorato per trovare una soluzione che potesse accontentare entrambe le parti, ma senza risulti, per questo AM ha deciso di passare alle vie legali, con l'obiettivo di ottenere quanto richiesto.