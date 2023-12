Call of Duty annuale almeno fino al 2027: per Tom Henderson, Microsoft non cambierà idea

Activision ha confermato pochi mesi fa di avere piani per uscite annuali di Call of Duty fino al 2027, sono in molti a pensare che con l'acquisizione da parte di Microsoft le cose siano destinate a cambiare, con quest'ultima che potrebbe optare per una frequenza di pubblicazione più diradata. Ma sarà davvero così?

Ad esprimersi è Tom Henderson, che dopo aver spoilerato che Call of Duty 2025 sarà un sequel di Black Ops 2, si dice ora "incerto" sul fatto che Microsoft possa abbandonare una gallina dalle uova d'oro come COD. Del resto parliamo di un franchise che genera annualmente oltre un miliardo di dollari con le sole pubblicazioni dei giochi premium, escludendo quindi gli introiti di giochi free to play come Call of Duty Warzone e Call of Duty Mobile.

Microsoft, che ha speso 68 miliardi di dollari per comprare Activision Blizzard, rinuncerà davvero ad entrate cosi cospicue? Per Henderson, non ci sono i presupposti per interrompere le pubblicazioni annuali di Call of Duty dal momento che le vendite anche se in flessione sono sempre altissime, questo nonostante le recensioni spesso tiepide e le critiche per la breve durata delle campagne single player.

Call of Duty Modern Warfare 3 sta vendendo molto bene e questo potrebbe spingere Microsoft a non rivedere i piani di pubblicazione, continuando con i lanci autunnali di giochi premium completi anziché di DLC o grandi espansioni a prezzo ridotto.