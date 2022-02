Call of Duty: l'anticheat Ricochet si evolve e accoglie una nuova funzionalità

Activision ha comunicato di aver aggiornato il sistema anticheat Ricochet, utilizzato nella serie di Call of Duty ed in particolare su Warzone e gli ultimi capitoli pubblicati per la serie sparatutto.

L'aggiornamento include l'introduzione di una nuova feature, nota come Damage Shield, che impedirà ai cheater di arrecare "danni critici" agli avversari.

"Quando il server rileva che un cheater sta manomettendo il gioco in tempo reale, disabilita la sua capacità di infliggere danni critici ad altri giocatori. Questo intervento rende il cheater vulnerabile ai giocatori onesti e consente a [Ricochet] di raccogliere informazioni sul sistema dell'hacker".



Un'aggiunta che fa parte di una battaglia che Activision continua a portare avanti sin dall'esordio di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard, e che di certo non si fermerà nel corso dei prossimi mesi. Dei risultati incoraggianti sono già stati raggiunti, ma sembra che il numero di hacker sia ora di nuovo in leggero aumento:

"Col passare del tempo, gli sviluppatori di cheat hanno cercato nuovi modi per provare ad aggirare il gioco. Alcuni ci sono riusciti, molti no. Sebbene il recente aumento dei cheater non sia al livello di Verdansk, secondo i nostri dati, qualsiasi incremento è frustrante. Il nostro team monitora costantemente la situazione e continuerà con ogni sforzo a prevenire e combattere, ove possibile.Sebbene l'anti-cheat non sia una bacchetta magica, questa è una battaglia che ci impegniamo a combattere".

Sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli riguardanti la Stagione 2 di COD Warzone Pacific e Vanguard.