Call of Duty: in arrivo un crossover tra Modern Warfare e Black Ops?

Con numerosi studi che nel corso degli anni hanno portato avanti il brand (Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games), si sono creati numerosi filoni ludici e narrativi all'interno di Call of Duty, con i fan del franchise targato Activision che spesso discutono su quale sia il migliore.

In particolare Modern Warfare e Black Ops sono le due serie più corpose e con diversi giochi all'attivo che proseguono ancora oggi. E mentre si attende il World Reveal di COD Modern Warfare 2 l'8 giugno 2022, c'è chi sembra aver fatto una grossa scoperta sui piani futuri di Activision. Stando alle informazioni in possesso dell'insider TheGhostOfHope, Infinity Ward e Treyarch hanno iniziato a lavorare assieme per congiungere le timeline di Modern Warfare e Black Ops in maniera sempre più stretta, lasciando quindi intendere che un crossover tra le due serie potrebbe prima o poi avvenire.

L'insider tuttavia non approfondisce ulteriormente la questione e, dunque, non è chiaro in quale modo le vicende dei due filoni dovrebbero incontrarsi, se attraverso un gioco apposito nei prossimi anni oppure in contenuti strettamente legati a COD Warzone. In ogni caso, con COD Zombies nel 2023 sempre più probabile, l'eventuale crossover non sarebbe certo vicino nel tempo.

Non resta che aspettare il prossimo futuro e scoprire quali piani Activision ha effettivamente in serbo per Call of Duty.