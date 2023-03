Il nuovo Call of Duty avrà gli zombie? Probabilmente no, se ne riparlerà nel 2024

Secondo un leak del sempre affidabile Tom Henderson, Call of Duty 2023 non avrà una modalità zombie, con quest'ultima che tornerà nel 2024 prima di diventare un'esperienza stand-alone a se stante nel prossimo futuro.

Tutto nasce da un presunto leak del Content Creator Glitching Queen, alcune fonti gli avrebbero riferito infatti di essere al lavoro sul testing di alcuni contenuti a tema zombie per Call of Duty 2023. Insider Gaming però ha informazioni diverse in merito e se è vero che alcune modalità zombie sono in fase di test, Tom Henderson è sicuro che queste non verranno introdotte nel prossimo Call of Duty ma arriveranno solamente in Call of Duty 2024.

A quanto sembra quindi non ci sono piani per introdurre gli zombie nel nuovo gioco di Call of Duty in uscita a fine anno mentre se ne riparlerà probabilmente per il Call of Duty del 2024. Inoltre, sempre secondo Henderson, Activision sta ancora lavorando per creare un gioco di Call of Duty interamente dedicato agli zombie, dunque non una semplice modalità ma un progetto completo che uscirà nel prossimo futuro.

Secondo Bloomberg, Call of Duty 2023 sarà un sequel di COD Modern Warfare 2, il progetto sarebbe nato come espansione di MWII per poi trasformarsi in un prodotto premium, questa ipotesi però non è mai stata confermata dal publisher Activision.