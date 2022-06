Call of Duty contro Barbie: Margot Robbie e Ryan Gosling non passano inosservati!

Le nuove foto del film di Barbie con Ryan Gosling e Margot Robbie non sono passate inosservate, i due attori sono ritratti in due foto dal set con outfit particolarmente sgargianti, costumi che hanno attirato anche l'attenzione di... Call of Duty.

Il profilo Twitter di Call of Duty ha ricondiviso le foto diffuse dall'Hollywood Reporter, aggiungendo una didascalia breve ma efficace "Camo challenge level: Mastery", a sottolineare come l'outfit mimetico coloratissimo ben si sposi effettivamente anche con alcuni dei giochi della serie Call of Duty.

Un tripudio di rosa e giallo fluo, come i migliori evidenziatori, un chiaro richiamo agli anni '80 e '90, periodi di massimo splendore commerciale per la bambola Mattel. Il film di Barbie uscirà durante l'estate del 2023, più precisamente il 21 luglio del prossimo anno insieme a Oppenheimer di Christopher Nolan, due pellicole con un target comunque molto diverso e che non dovrebbero in alcun modo pestarsi i piedi al box office.

Per quanto riguarda Call of Duty invece, il prossimo episodio della ventennale saga Activision uscirà il 28 ottobre 2022, in questo giorno Call of Duty Modern Warfare II raggiungerà gli scaffali dei negozi fisici e digitali, in seguito arriverà anche Call of Duty Warzone II, sequel di uno dei Battle Royale più amati e popolari degli ultimi anni.