Call of Duty Black Ops 3 aveva una campagna single player Open World, ecco le immagini

Call of Duty Black Ops 3 doveva avere in origine una vasta campagna single player Open World, come già rivelato in passato da Jason Schreier. A metà dello sviluppo la campagna è stata tagliata ma adesso trapelano in rete alcune interessanti immagini.

Nello specifico su IMGUR è stato pubblicato un album con decine e decine di immagini tratte proprio dalla campagna single player di Call of Duty Black Ops 3, le immagini in questione mostrano mappe molto ampie, varie modalità di gioco, la presenza del ciclo giorno e notte e di alcun meccaniche legate alla costruzione.

La campagna aveva ambizioni piuttosto elevate apparentemente ma è stata tagliata dopo circa un anno di lavoro per motivi non del tutto chiariti, che potrebbero essere legati al budget o ancora a problemi in fase di produzioni, o magari alla volontà di puntare maggiormente sul multiplayer, sacrificando la campagna per accelerare i tempi di sviluppo e produzione.

Call of Duty Black Ops 3 ha poi avuto una campagna piuttosto lineare e priva di particolari ambizioni, in generale il gioco è stato accolto tiepidamente da pubblico e critica, mentre il sequel Call of Duty Black Ops 4 si è concentrato sul multiplayer e sulla Battle Royale, eliminando del tutto la campagna.