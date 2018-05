Call of Duty Black Ops 3 si aggiorna con nuove armi e una modalità extra

Nonostante l'annuncio di Call of Duty Black Ops III Activision non sembra avere intenzione di interrompere il supporto al sempre popolarissimo Black Ops 3 come dimostra la pubblicazione di un nuovo corposo aggiornamento gratuito per lo sparatutto Treyarch.

Nello specifico, gli sviluppatori hanno reso disponibile il contenuto "Operation Swarm" che include la mappa Fringe Nightfall (versione notturna della mappa omonima), le armi RPK e Sten, la prima proveniente da Call of Duty Black Ops e la seconda apparsa nei giochi ambientati nel filone storico, come Call of Duty 3, World at War e Call of Duty WW2.

Altra novità interessante è la modalità Prop Hunt, già apparsa anche in Call of Duty WWII e Call of Duty Modern Warfare Remastered, qui disponibile nelle mappe multiplayer Aquarium, Combine, Evac, Infection, Breach, Nuk3town, Exodus, Fringe, Redwood e Hunted.

Una nuova infornata di contenuti che dovrebbero tenere i giocatori impegnati fino al reveal di Call of Duty Black Ops 4, in programma per il prossimo 17 maggio, in uscita il 12 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.