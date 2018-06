Call of Duty Black Ops 3 si aggiunge ai giochi gratuiti del PlayStation Plus

In occasione della PlayStation Conference E3 2018, Sony Interactive Entertainment ha annunciato che Call of Duty Black Ops 3 si è aggiunto ai titoli scaricabili gratuitamente per gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

Per celebrare il lancio di Call of Duty Black Ops 4, atteso per il prossimo 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, dunque, Sony Interactive Entertainment ha deciso di regalare il terzo capitolo di Black Ops a tutti gli abbonati PlayStation Plus. Il gioco dovrebbe essere disponibile a breve sul PlayStation Store, con la possibilità di riscattarlo a costo zero insieme agli altri titoli della Instant Game Collection di giugno.