Call of Duty Black Ops 3: a sorpresa arrivano una nuova mappa e una modalità extra

A sorpresa,ha pubblicato un nuovo aggiornamento di, titolo uscito nel 2015 e ancora oggi popolarissimo, tanto da ricevere contenuti aggiuntivi a distanza di oltre due anni dal lancio.

L'aggiornamento gratuito include la modalità Infected e una versione invernale con tanto di neve della mappa Redwood, rinominata Redwood Snow, la quale non presenta ulteriori novità riguardo al design.

Call of Duty Black Ops III è ancora oggi uno degli episodi più giocatori della serie, presente ogni settimana nella Top Ten di vendita di tutti i principali paesi. Non sono previsti al momento ulteriori DLC, con Treyarch al lavoro sul prossimo titolo della saga, apparentemente Call of Duty Black Ops IV, in uscita alla fine del 2018.