Call of Duty Black Ops 4: 10 minuti di gameplay ci mostrano la mappa Blood of the Dead

Call of Duty black Ops 4, il nuovo capitolo della sotto-serie sparatutto in prima persona curata da Treyarch, è finalmente disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e Persona Computer.

In occasione del lancio, è stato da poco pubblicato un nuovo filmato di gameplay che ci mostra la mappa Blood of the Dead, un rifacimento della già nota Mob of the Dead presente in Call of Duty Black Ops 2. Un aspetto interessante di questa rivisitazione della mappa, è che in questo nuovo capitolo della serie alcuni punti in passato inaccessibili, sono adesso liberamente raggiungibili dai giocatori, che avranno quindi la possibilità di spaziare maggiormente e sfruttare a proprio favore dei nuovi punti strategici. Vi lasciamo al filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, in cui potete gustarvi il solito gameplay frenetico e adrenalinico tipico del franchise di Activision.

Call of Duty Black Ops 4 è da oggi disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo, che ricordiamo include al suo interno una modalità Battle Royale, sta ricevendo in queste ore dei voti molto positivi da parte delle varie testate internazionali. Se interessati a conoscere tutti i dettagli sul nuovo sparatutto di Treyarch, vi rimandiamo alla nostra Video Recensione.