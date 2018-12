Call of Duty Black Ops 4, 7 Giorni e Destiny 2 in diretta su Twitch il 27 dicembre

Dopo la pausa natalizia, riprendono oggi gli appuntamenti targati Everyeye Live sul canale Twitch di Everyeye.it, con due sessioni di live gameplay e il ritorno di 7 Giorni, il rotocalco videoludico con le notizie più calde della settimana.

A partire dalle 17:00 Alessandro Bruni sarà in diretta con Call of Duty Black Ops 4 Operazione Zero Assoluto mentre alle 20:00 sarà la volta di 7 Giorni, con il commento delle notizie più calde della settimana appena trascorsa. Alla fine 21:00 invece torna Giorno Gaming con Destiny 2 I Rinnegati.

Tutte le dirette andranno in onda come di consueto sul canale Twitch di Everyeye al quale vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire in chat con la redazione e la community.