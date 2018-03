Call of Duty Black Ops 4: Activision pensa a una modalità Battle Royale?

Non si può negare che i battle royale sono i re nell'attuale panorama videoludico. I due titoli per eccellena - Fortnite e PUBG - dominano in termini di numero di giocatori attivi e in visualizzazioni su Twitch e in molti stanno facendo il pensierino di saltare sul carro dei vincitori.

Ora, un analisi di Oppenheimer potrebbe aver svelato un'interessante notizia riguardante il franchise di Call of Duty.

Nel report si afferma che il franchise di Call of Duty nel prossimo futuro potrebbe arricchirsi di una modalità battle royale. Guardando il 2018 di Activision Blizzard e oltre, il rapporto afferma che attualmente ci sono diversi "fattori di crescita" che porteranno le azioni della compagnia a crescere ancora in futuro, inclusi i giochi mobile e le riflessioni sul genere battle royale.

Nel report si legge che: “due nuovi giochi per dispositivi mobili in arrivo entro la fine dell'anno la vendita dei diritti e degli spot per più squadre nella Overwatch League, probabilmente per un prezzo più alto. Inoltre, la società di investimento afferma che Activision è profondamente consapevole di come altri editori di giochi abbiano recentemente beneficiato del rilascio di titoli nel popolare genere battle royale".

Sebbene, in questo momento, non pare esserci alcuna menzione diretta del franchise di Call of Duty nell'estratto che è stato inizialmente condiviso da Sarah Needleman del Wall Street Journal, ha comunque messo in agitazione l'intera community di Call of Duty.

L'incredibile aumento della popolarità di giochi come Fortnite sembra aver colto di sorpresa molti degli sviluppatori più grandi. Il fatto che Activision stia cercando di capire come poter guadagnare non è una sorpresa, ma è ancora difficile da dire se Call of Duty o una modalità battle royale in una (nuova?) proprietà intellettuale, troverà lo stesso successo di altri titoli. Il fattore temporale, in questi casi, è determinante e - chissà - Activision potrebbe affrettare i tempi e inserirla come modalità bonus già in Black Ops 4. Guardando il teaser trailer pubblicato su Twitter, ci potrebbero essere degli indizi in tal senso.