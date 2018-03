Call of Duty Black Ops 4: Amazon.it apre i preordini per il nuovo sparatutto Activision

A una settimana dall'annuncio, Amazon.it ha aperto ufficialmente i preordini di Call of Duty Black Ops 4 , il nuovo episodio della seriein arrivo il prossimo 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Al momento è possibile prenotare solamente la Standard Edition al prezzo di 69.99 euro su console e 59.99 euro su PC:

Prenota Call of Duty Black Ops 4 per PC (59.99 euro)

Prenota Call of Duty Black Ops 4 per PS4 (69.99 euro)

Prenota Call of Duty Black Ops 4 per Xbox One (69.99 euro)

Allo stato attuale, Activision non ha ancora annunciato eventuali Limited e Collector's Edition e anche i bonus preorder non sono stati svelati, non è escluso però che coloro che effettueranno il preordine possano godere dell'accesso anticipato all'eventuale Beta, non ancora annunciata.

Maggiori dettagli su Call of Duty Black Ops 4 verranno svelati il prossimo 17 maggio nel corso di uno speciale evento in programma Los Angeles. Call of Duty Black Ops IIII è atteso per il 12 ottobre 2018 su PlayStation 4, PC Windows e Xbox One.