Call of Duty Black Ops 4: annunciate data e ora per il world reveal della nuova stagione

Activision annuncerà il format stagionale Call of Duty World League il 19 settembre per l'attesissima nuova season competitiva dedicata a Black Ops 4.

L'evento sarà trasmesso in streaming sul canale Twitch ufficiale di CoD alle 19:00 ora italiana e fornirà tutti i dettagli sui piani della CWL per la stagione 2019.

Nel corso dei giorni scorsi sono state molte speculazioni sul fatto che la stagione 2019 della CWL includerà il formato 4v4 o 5v5 e su quanti eventi avranno luogo durante l'anno. Treyarch, qualche tempo fa, ha anche annunciato la data del primo evento della stagione 2019 della Call of Duty World League.

La prima grande Black Ops 4 LAN avverrà al CWL Las Vegas Open e si terrà da venerdì 7 dicembre a domenica 9. L'evento darà ai fan la possibilità di vedere le loro squadre e giocatori preferiti sfidarsi in Black Ops 4 per la prima volta dal vivo in un evento ufficiale post release.

Stiamo ovviamente parlando delle modalità competitive normali, perché per quanto riguarda la modalità battle royale Blackout invece già al TwitchCon si terrà il primo torneo, il Doritos Bowl, che vedrà Ninja, Shroud e CouRage tra i grandi ospiti dell'evento.