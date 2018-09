Call of Duty Black Ops 4: annunciati tre bundle PlayStation 4 per l'Europa

Activision e Sony Interactive Entertainment hanno annunciato tre bundle PlayStation per l'Europa dedicati a Call of Duty Black Ops 4, il nuovo sparatutto Treyarch in arrivo a metà ottobre.

Sono tre i pacchetti previsti al momento:

PlayStation 4 Pro 1 Terabyte

PlayStation 4 500 GB

PlayStation 4 1 Terabyte

Ogni confezione include una console di colore Jet Black, un DualShock 4 abbinato e una copia di Call of Duty Black Ops 4 Standard Edition. La console viene proposta in versione nera senza personalizzazioni estetiche di alcun tipo rispetto al modello base.

I prezzi non sono stati resi noti, i preordini dovrebbero aprire nelle prossime ore presso tutti i principali rivenditori europei (compreso Amazon), la disponibilità è prevista per il 12 ottobre, data di uscita del gioco. Da segnalare come i tre bundle in questione siano esclusivi per l'Europa, la commercializzazione non è prevista in Nord America e altri territori.

Nelle scorse ore Activision ha anche svelato i contenuti post lancio di Call of Duty Black Ops 4 con la mappa Nuk4town in arrivo a novembre e nuovi operativi previsti per il mese di dicembre.