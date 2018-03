Call of Duty Black Ops 4 annunciato: teaser, logo e data di uscita

Dopo giorni di rumor e speculazioni,ha annunciato ufficialmente il nuovo episodio di, il tanto rumoreggiato, sviluppato da, team che sta portando avanti questa amatissima "" sin dal 2010, anno di uscita del primo

Call of Duty Black Ops 4 uscirà il 12 ottobre 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, al momento non ci sono notizie riguardo un possibile porting su Nintendo Switch. Interpellata a riguardo da Kotaku, Activision non ha voluto diffondere commenti in merito, non è escluso che novità in merito possano arrivare magari dal Direct di questa sera, anche se l'ipotesi sembra al momento improbabile.



Il publisher e gli sviluppatori di Treyarch non ha diffuso altri dettagli sul gioco, lo studio presenterà ufficialmente Call of Duty Black Ops IIII (logotipo ufficiale) il prossimo 17 maggio, probabilmente nel corso di un evento speciale trasmesso anche in livestream. Al momento permangono i misteri sull'ambientazione (sicuramente futuristica, come da tradizione per la serie) e sulle novità relative al gameplay, per il quale dovremo attendere necessariamente il mese di maggio.



Anche informazioni riguardo le edizioni disponibili e l'apertura dei preordini non sono ancora state rese note, vi aggiorneremo non appena avremo maggiori dettagli in merito. In calce alla notizia trovate un mini teaser della durata di 30 secondi che mostra il logo ufficiale di Call of Duty Black Ops IIII e conferma la data di uscita, 12 ottobre 2018.