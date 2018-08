Call of Duty Black Ops 4: annunciato il primo evento competitivo della stagione 2019

Prima della vittoria di ieri degli Evil Geniuses al CWL 2018 (ai cugini di Rainbow Six Siege non è andata cosi bene) è stato annunciato il primo evento della stagione competitiva dedicata a Call of Duty: Black Ops 4.

Il primo torneo si terrà a Las Vegas dal 7 al 9 dicembre. In quell'occasione verranno anche svelati in maniera più approfondita i piani per la stagione 2019.

CoD: Black Ops 4 è ormai pronto per il debutto ufficiale, previsto per il 12 ottobre e ciò offrirà ai giocatori e ai team quasi due mesi di preparazione per il primo evento, anche se i dettagli sul formato competitivo sono ancora scarsi. Il set di regole, le dimensioni della squadra (possibile il 5vs5), il pool di mappe e tutti i principali cambiamenti alla scena competitiva saranno rivelati solo il 19 settembre, in diretta dagli studi di Treyarch.

L'annuncio è stato fatto poco prima della finale del 2018 CWL Championship dove, come dicevamo, Evil Geniuses e il Team Kaliber si sono affrontati nell'evento finale di Cod: WWII. È la prima volta che il CWL ritorna a Las Vegas dopo l'evento organizzato in occasione della stagione di Infinite Warfare.

La community ha speculato sul fatto che una possibile virata nella composizione della squadra a cinque elementi potrebbe essere salutare per la scena competitiva. Dan Bunting, co-head di Treyarch, ha già accennato al potenziale di un gioco competitivo 5vs5, affermando che il "5vs5 piacerà ai giocatori competitivi".

Questo, però, sarebbe pur sempre un cambiamento drastico, che potrebbe avere un effetto negativo sul gameplay. Il reveal, previsto per il 19 settembre, dovrebbe comunque rispondere a tutte le domande e a toglierci i dubbi residui, soprattutto per ciò che concerne la modalità Battle Royale.