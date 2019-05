Call of Duty: Black Ops 4, l'app fa trapelare l'arrivo di una nuova arma?

Mentre Treyarch sta cercando di prolungare la durata di Call of Duty: Black Ops 4 attraverso l'arrivo di nuovi contenuti, come nuove specializzazioni e mappe, e il ritorno della modalità di gioco multiplayer Prop Hunt, sembra che un'ulteriore novità sia trapelata tramite l'app.

Diversi fan del gioco hanno infatti postato su Reddit alcuni screenshot nei quali è apparsa una nuova arma nell'elenco, ancora non uscita all'interno del gioco. Si tratta dell'S6 Stingray, segnata sotto la categoria dei fucili tattici, insieme all'ABR, Swordfish e Auger DMR.

Non ci sono però dettagli sulle statistiche dell'arma, per cui l'unico dettaglio di cui siamo a conoscenza è, per l'appunto, il nome di questo misterioso nuovo fucile. Ovviamente non è scontato che l'S6 Stingray venga effettivamente aggiunto al database del gioco, dato che potrebbe trattarsi di un errore, ma non sarebbe la prima volta che un'arma di Black Ops 4 venga scoperta prima del lancio, che a questo punto potrebbe anche essere previsto a breve.

Nel frattempo, per saperne di più sul gioco, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Operazione Ascesa di Spectre, l'ultimo aggiornamento del gioco. Inoltre, se foste interessati, la Battle Edition di Call of Duty Black Ops 4 è disponibile nell'humble monthly di giugno.