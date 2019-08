Call of Duty: Black Ops 4, arriva oggi la modalità Pandemic

Prosegue l'ottimo lavoro di Treyarch, che continua ad aggiornare e dotare di nuovi contenuti Call of Duty: Black Ops 4, uscito ormai lo scorso Ottobre. L'ultima novità in ordine di tempo arriva oggi, ed è la Pandemic Mode, che la software house ha mostrato in un breve teaser che trovate in calce alla news.

La clip vede il giocatore guardare il mondo dalla visuale un non morto appena rianimato, suggerendo che potrà prenderne il controllo e giocare dunque nei panni di uno zombie. Non si tratta di una novità assoluta, tuttavia. I fan della serie ricorderanno la modalità Turned (Trasformato) di Black Ops 2, in cui il giocatore potreva controllare gli zombie per l'appunto, utilizzando le braccia come armi.

Non sarà la stessa cosa, ma il concept di base potrebbe ricordare molto quella modalità. Pandemic sarà principalmente una versione battle royale della classica modalità Infected, in cui 80 giocatori lotteranno per essere gli ultimi sopravvissuti sulla terra.

Pandemic sarà disponbile già da oggi, in contemporanea dell'arrivo della seconda metà dell'Apocalisse Z che ha colpito il mondo di Call of Duty Black Ops 4. Che ne pensate? Vi attira come modalità?

Per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty Black Ops 4.