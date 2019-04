Su Call of Duty: Black Ops 4 arrivano una nuova mappa e una nuova modalità

Treyarch ha appena ufficializzato il nuovo aggiornamento di Call of Duty: Black Ops 4, che regala ai giocatori un paio di novità interessanti. Si tratta innanzitutto di una nuova mappa, nello specifico una variant per il già esistente stage Arsenal.

La mappa si chiama Arsenal Sandstorm e, come il titolo suggerisce a chi mastica un minimo d'inglese, è una versione di quella già esistente, ma con un cambiamento climatico che prevede una tempesta di sabbia, e che aggiunge dunque nuova difficoltà al livello, per via delle difficile condizioni di visibilità.

Insieme alla mappa, la software house ha reso disponibile anche una nuova modalità chiamata Domination Deathmatch, che come prevedibile combina gli elementi di Team Deathmatch e Domination. I giocatori potranno dunque ottenere punti sia catturando alcune zone della mappa, sia uccidendo i propri avversari.

Sia la mappa che la nuova modalità sono disponibili gratuitamente già adesso, e per tutte le piattaforme. Tutte le altre novità apportate dall'aggiornamento sono consultabili nelle patch note ufficiali diffuse da Treyarch.

Per maggiori informazioni sul gioco potete invece dare un'occhiata alla nostra recensione del DLC Colpo Perfetto, ultimo grande arrivo in casa Call of Duty. Avete già provato la modalità Battle Royale di Call of Duty: Black Ops 4? È gratis fino al 30 Aprile.