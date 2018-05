Call of Duty Black Ops 4: l'assenza della campagna non è un problema per Robert Kostich

L'assenza di una vera e propria campagna single player in Call of Duty Black Ops 4 è sicuramente uno degli argomenti più discussi degli ultimi tempi. Molti giocatori non sono contenti di questa decisione, tuttavia pare che l'executive vice president e general manager di Call of Duty Robert Kostich la pensi diversamente.

Parlando ai microfoni di Gamespot, il dirigente ha infatti affermato: "Nei prossimi mesi i fan verranno a conoscenza della storia presente nel gioco. Non si tratta di una campagna apposita come in passato. Quest'anno raccontiamo le storie in maniera differente. Pensiamo che la nostra community amerà questo gioco dall'inizio alla fine, perché ha davvero tanto da offrire. Per farla breve, non penso proprio che sarà un problema. Penso che alla fine dei conti, la nostra community lo amerà per il gameplay e per il divertimento che offre. E questo gioco ne ha da vendere. È un po' differente rispetto a ciò che abbiamo fatto in passato". Cosa ne pensate delle parole di Robert Kostich?

Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile a partire dal 12 ottobre 2018. Il nuovo capitolo della serie sparatutto a opera di Treyarch includerà una modalità Battle Royale chiamata Blackout e una modalità Zombie caratterizzata da ben tre campagne distinte, intitolate IX, Voyage of Despair e Zombies Blood of the Dead.