Call of Duty Black Ops 4 avrà tre campagne Zombie al lancio: vediamo i trailer

Durante il reveal ufficiale di Call of Duty Black Ops 4, Activision e Treyarch hanno annunciato che il gioco includerà tre campagne Zombie al lancio. Vediamo i trailer ufficiali e scopriamo i primi dettagli della modalità di gioco dedicata ai non morti.

Come già anticipato a inizio mese, Call of Duty Black Ops 4 avrebbe giovato di una modalità Zombie esattamente come gli altri episodi della serie, ma durante il reveal ufficiale del gioco abbiamo appreso che il titolo riceverà addirittura tre Campagne a tema dal lancio.

In cima e in calce alla notizia potete vedere i trailer dedicati alle tre esperienze Zombie, intitolate rispettivamente IX, Voyage of Despair e Zombies Blood of the Dead. Tra le novità di quest'anno troviamo la possibilità di selezionare diversi gradi di sfida, di modificare alcuni parametri della partita a favore della varietà, e addirittura di giocare in compagnia dei bot qualora volessimo affrontare le avventure da soli.

A quanto pare, dunque, gli sviluppatori vogliono puntare alla modalità Zombie anche in ottica single player, oltre che ovviamente sul fronte della co-op con gli altri giocatori. Ricordiamo che Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile a partire dal prossimo 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.