Call of Duty Black Ops 4 Battle Edition a 9 euro con l'Humble Monthly di giugno

Esattamente come anticipato dai rumor emersi in rete nei giorni scorsi, Call of Duty Black Ops 4 è il grande protagonista dell'early unlock dell'Humble Monthly per il mese di giugno.

Lo sparatutto di Activision non arriverà però nella sua edizione standard, bensì sotto forma di Battle Edition, al cui interno troverete tutti i contenuti legati alle varie modalità multiplayer online e alla Blackout Mode, ma non quelli inerenti alla modalità Zombie, esclusa totalmente da questo pacchetto.

Se siete interessati a mettere le mani su Call of Duty Black Ops 4 Battle Edition a soli 9 euro circa, vi consigliamo di collegarvi al sito di Humble Bundle (che potete raggiungere tramite il link che trovate in calce alla notizia). Acquistando il pacchetto di giugno otterrete inoltre diretto accesso a tutti gli altri titoli previsti nell'Humble Monthly di giugno che saranno svelati nel corso delle prossime settimane. Siete soddisfatti di questa nuova offerta?

Ricordiamo che Call of Duty Black Ops 4 è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo si è recentemente aggiornato su PS4 con i contenuti di Operazione Spectre Rising. Activision svelerà entro il prossimo mese di giugno il prossimo capitolo del franchise sparatutto, con tutti i pronostici che puntano al nome di Modern Warfare 4.