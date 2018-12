Call of Duty Black Ops 4 Battle Edition disponibile su PC a 29,99€ fino al 7 gennaio

Activision ha lanciato una nuova interessante promozione per coloro che fossero interessati ad acquistare Call of Duty: Black Ops 4, ultimo capitolo della sotto-serie sviluppata da Treyarch che anche quest'anno è riuscito a raggiungere numeri di vendita oltremodo soddisfacenti per il publisher.

Call of Duty Black Ops 4: Battle Edition è disponibile ora per l'acquisto, esclusivamente su PC, al conveniente prezzo di 29,99 euro. Questa versione del gioco include Blackout (ovvero la battle royale del gioco) e le classiche modalità multiplayer online, mentre viene esclusa la modalità zombie. Ricordiamo che lo sparatutto non include affatto una campagna single player, dal momento che Treyarch ha voluto concentrare tutti i suoi sforzi nel tentativo di offrire il pacchetto di contenuti online più ricco che si sia mai visto nella storia del franchise di Activison.

L'offerta è valida su Battle.net da oggi e fino a lunedì 7 gennaio 2019. Cosa ne pensate di questa iniziativa da parte di Activision? Coglierete l'occasione per recuperare il titolo su PC?

Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 è disponibile ora per PlayStation 4, Xbox One e PC. Recentemente Treyarch ha lanciato un indizio che sembra preannunciare i primi cambiamenti all'interno della mappa di Blackout. Vi riamandiamo alla nostra Recensione per ulteriori approfondimenti sul titolo.