Call of Duty Black Ops 4 Battle Royale potrebbe arrivare su Switch come gioco standalone?

La scorsa settimana si sono diffusi rumor che vorrebbero Call of Duty Black Ops 4 privo di una campagna single player, la quale verrà sostituita dalla modalità Battle Royale. Oggi Gaming Intel riporta nuove voci in proposito...

Secondo quanto riportato, la modalità Battle Royale farà parte del pacchetto completo di Call of Duty Black Ops IIII su PC, PS4 e Xbox One ma su Switch le cose potrebbero andare diversamente, al momento infatti la volontà sembra essere quella di pubblicare Call of Duty Battle Royale come titolo separato sulla console della casa di Kyoto.

In altre parole, il publisher vorrebbe far arrivare Call of Duty su Nintendo Switch ma evitando di proporre l'esperienza completa e limitandosi dunque alla sola modalità Battle Royale. Una mossa dovuto probabilmente alla volontà di contenere i costi di sviluppo di questa versione e di proporre un prodotto maggiormente in linea con il target della piattaforma.

E' bene chiarire come al momento niente di quanto riportato qui sopra sia stato confermato, Activision non ha voluto commentare i rumor, limitandosi a dichiarare che il 17 maggio scopriremo tutto su Call of Duty Black Ops 4, in arrivo il 12 ottobre su PC, PS4, Xbox One, la versione Switch non è invece stata annunciata ufficialmente.