Call of Duty Black Ops 4: la beta di Blackout accoglie la modalità Frenesia Ravvicinata

La seconda Private Beta di Call of Duty: Black Ops 4 ha ricevuto un nuovo aggiornamento che introduce alcune modifiche al gameplay e una modalità inedita.

È infatti possibile giocare alla modalità Frenesia Ravvicinata, che consiste in una versione a coppie della modalità Scontro Ravvicinato vista qualche giorno fa. Ecco di seguito la descrizione ufficiale di questa novità arrivata nel gioco:

"Solo mitragliette, fucili a canna liscia e pistole. Velocità Collasso aumentata. Elimina tutti gli avversari per vincere."

In aggiunta, sono stati modificati i giubbotti antiproiettile, ora meno efficaci e più rari da trovare, in particolar modo quelli di livello 3. Gli sviluppatori hanno infine sbloccato l'ultima ondata di personaggi che potete utilizzare nella battle royale, ovvero quelli della scheda "Zombi": Bruno, Dempsey, Diego, Nikolai, Richtofen, Scarlett, Stanton e Takeo. A questi si aggiungono anche quelli della modalità Black Ops: Mason, Menendez, Reznov e Woods.

Vi ricordiamo che la beta di Blackout terminerà domani, lunedì 17 settembre, alle ore 19:00. Call of Duty: Black Ops 4 arriverà invece sugli scaffali a partire dal prossimo 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva su Battle.net). Sapevate che gli sviluppatori hanno spiegato le motivazioni deitro l'assenza di una vera e propria campagna singleplayer? Un recente leak ha svelato infine che Black Ops 4 potrebbe includere una modalità PvP 5 contro 5.