Call of Duty Black Ops 4: la Beta di Blackout è disponibile da oggi su PlayStation 4

Black Ops prende vita come non ha mai fatto con la Beta Privata di Blackout Call of Duty: Black Ops 4, disponibile da oggi, per prima su PlayStation 4.

La community di Call of Duty potrà provare per la prima volta la nuovissima modalità di Black Ops 4, Blackout, che porta i giocatori in un'esperienza Battle Royale di ultima generazione che è inconfondibilmente di Call of Duty: Black Ops.

Una celebrazione della serie Black Ops, Blackout racchiude i personaggi preferiti, le armi e le parti iconiche delle mappe classiche, tutti nella mappa più grande della storia della franchise, con tanto di veicoli di terra, mare e aria. La Beta Privata fornirà preziosi feedback e dati dagli utenti mentre Activision e gli sviluppatori di Treyarch si preparano a lanciare il Call of Duty più intenso e coinvolgente di sempre, il 12 ottobre.

"La Beta di Blackout Beta è solo l'inizio di un lungo viaggio che intendiamo intraprendere con i nostri fan", ha dichiarato Dan Bunting, Co-Studio Head, Treyarch. "Supporteremo Blackout a lungo termine e la sua ricca storia con Black Ops ci consente di aggiornare ed evolvere continuamente Blackout per renderlo divertente e sempre nuovo per la community. È una vera e propria celebrazione di Black Ops in ogni senso ed è fondamentale far giocare la nostra community con questa modalità prima del lancio. Non vediamo l'ora di vedere i commenti e ascoltare i giocatori che avranno un assaggio di ciò che accadrà a ottobre".

Il programma della Beta Privata di Blackout è il seguente:

PlayStation 4

Lunedì 10 settembre 19:00 - Lunedì 17 settembre 19:00

Xbox One e PC

Venerdì, 14 settembre 19:00 – Lunedì 17 settembre 19:00 (Xbox One, PC)

Sabato 15 settembre 19:00 – Lunedì 17 settembre 19:00 (Beta aperta solo PC)

"Lo sforzo fatto per lo sviluppo di Blackout è stato un'impresa straordinaria e non potremmo essere più orgogliosi di ciò che il team ha realizzato", ha dichiarato Mark Gordon, Co-Studio Head di Treyarch. "È fantastico vedere come la creazione di Blackout abbia coinvolto l'intero team in modi che non avevamo mai visto prima. Non potremmo essere più entusiasti di dare vita alla grandissima eredità di Black Ops con Blackout, e non vediamo l’ora che la community condivida i suoi commenti mentre ci avviciniamo al lancio”.

Ben radicato nella serie Black Ops, che ha superato gli oltre 200 milioni di giocatori e 15 miliardi di ore giocate nel corso della sua esistenza, Blackout racchiude alcuni dei migliori personaggi e ambientazioni delle mappe iconiche di Black Ops, Black Ops II, Black Ops III e Black Ops 4. La Beta Privata include una scelta di personaggi con cui giocare, nuovi e classici, inclusi personaggi della campagna come Mason, Reznov e Woods; personaggi zombie come Richtofen e Takeo; e Specialisti come Crash, Battery e Seraph, solo per citarne alcuni. Attraverso la mappa tentacolare di Blackout, i giocatori combatteranno in luoghi ispirati alle mappe preferite dai fan di Black Ops come Nuketown, Firing Range, Raid, Cargo e molte altre.

I fan che hanno già scaricato la Beta Multigiocatore ultimata di recente, o che hanno già in precedenza prenotato Call of Duty: Black Ops 4 presso i rivenditori aderenti, riceveranno l'accesso alla Beta Privata di Blackout. La redemption del codice e altre informazioni di accesso Beta sono disponibili sul sito di supporto di Activision Beta.

Call of Duty: Black Ops 4 è pubblicato da Activision e sviluppato da Treyarch con ulteriore supporto allo sviluppo da parte di Raven Software, lo sviluppo per la versione PC è affidata a Beenox. Il lancio del gioco è previsto il 12 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e PC.