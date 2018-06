Call of Duty Black Ops 4: Beta in arrivo ad agosto? Emerge un altro indizio

Dopo l'annuncio di GameStop Germany dello scorso maggio, un altro indizio sembra confermare l'arrivo della Beta di Call of Duty Black Ops 4 nel mese di agosto: è quanto emerge dalle recenti informazioni fornite dal provider americano Comcast.

Grazie a una nuova promozione riservata ai suoi clienti, infatti, il provider americano ha indicato agosto come il mese di inizio della Beta di Call of Duty Black Ops 4, confermando le stesse affermazioni fatte di recente da GameStop Germany.

A questo punto la notizia sembra sempre più verosimile, ma per sapere con certezza se la Beta di Call of Duty Black Ops 4 inizierà ad agosto dovremo attendere la conferma ufficiale di Activision e Treyarch. Ricordiamo che il titolo sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 12 ottobre 2018 con l'inclusione della nuova modalità Battle Royale.